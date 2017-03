Wietplantage niet bij LeKo

ALKMAAR - Een van de wietplantages die op dinsdag 28 februari aan Edisonweg 16B werd ontmanteld, blijkt niet in het pand van expeditiebedrijf LeKo geweest te zijn. De plantage van 173 hennepstekken werd gevonden bij de naastliggende onderneming die auto’s in- en verkoopt.

Tijdens de bijeenkomst die voorafging aan de ontmanteling van de hennepplantages, noemde de coördinator van de politieactie een pand van expeditiebedrijf LeKo als het beoogde doelwit. Inmiddels is gebleken dat het een ander bedrijf betreft. Naast de hennepplantage was er volgens de politie ook sprake van stroomdiefstal bij het autobedrijf.

Volgens de politie is het nog onduidelijk of in het pand van de houthandel sprake was van stoomdiefstal. ,,Het lijkt er op dat er twee kabels lopen: eentje naar het naburige pand en nog een andere vanuit het pand. We doen daar op dit moment nog onderzoek naar.’’ Bij de inval werden drie mannen aangehouden.