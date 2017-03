Muzikant, ploegleider, raadslid

Minimaal een keer per jaar vloeien twee werelden van Leo van Etten samen. In het Brabantse Sint-Willebrord komt de fine-fleur van het Nederlandse wielrennen bijeen. Van Etten - jarenlang ploegleider van de succesvolle Dextro-formatie - beklimt met de microfoon in de hand het podium. Dan kruipt hij even in de huid van zijn alter ego: de muzikant Leo Ellens, artiest voor al uw feesten en partijen.

’One way wind, one way wind

Are you trying to blow my mind’

Zijn stem schalt door zijn woonkamer...