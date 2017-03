Stad is vandaag vol met politici

ALKMAAR - Zegge en schrijve één kopstuk van een politieke partij heeft Alkmaar aangedaan: Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren. Rutte, Buma, Asscher, Klaver, Pechtold en Roemer, ze schitteren door afwezigheid.

Door Winnie van Galen w.van.galen@hollandmediacombinatie.nl - 11-3-2017, 8:00 (Update 11-3-2017, 8:00)

Met als argument: geen tijd of juist een bewuste keuze. Zo concentreert Jesse Klaver zich op de meet-ups in het land. ,,We hebben geprobeerd Jesse naar Alkmaar te halen, maar hij gaat nergens naar toe. De insteek bij GroenLinks is dat we langs de deuren gaan, laten zien dat...