Nood om vrijwilligers hoog in Oosterdelgebied

Archieffoto Erna Faust Reïntegratiebedrijf Argos helpt ook met tuinieren op de eilanden in het Oosterdelgebied.

BROEK OP LANGEDIJK - ’Geven we het gebied door of geven we het weg?’, staat op de posters waarmee stichting Veldzorg een oproep doet voor vrijwilligers. ,,De nood is hoog’’, zegt bestuurslid Gijs Schram.

Door Sophie Kuitems - 11-3-2017, 6:26 (Update 11-3-2017, 6:26)

Staatsbosbeheer, de eigenaar van het Oosterdelgebied, heeft in 2005 het totale beheer en onderhoud van het Oosterdelgebied overgedaan aan de stichting. Veldzorg krijgt voor dat onderhoud wel een bijdrage van Staatsbosbeheer, maar dat is lang niet toereikend om alles gedaan te krijgen wat moet gebeuren in het gebied....