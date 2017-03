Adviseur gaat Heerhugowaard de weg wijzen

HEERHUGOWAARD - Het blijft bij drie wethouders in Heerhugowaard, maar wel wordt er een expert ingehuurd. Wordt die dan een soort schaduwwethouder?

Door Gert van der Mateng.van.der.maten@hollandmediacombinatie.nl - 10-3-2017, 22:00 (Update 10-3-2017, 22:00)

Die expert is Ray Geerling, een lange opvallende man met een grote bos grijze krullen. Ooit zat hij in de top van de Amsterdamse sociale dienst. Na een aantal directieposten en adviseurschappen heeft hij nu zijn eigen adviesbureau. Volgens coalitieleider John Does is hij degene die de gemeente moet afhelpen van een dreigend tekort van vijf miljoen op de jeugdzorg....