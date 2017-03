Potsierlijke motie Alkmaarse VVD

ALKMAAR - In een poging gezichtsverlies te voorkomen, kwam de Alkmaarse VVD donderdagavond met een potsierlijke oplossing voor de dag. De partij stemde in met de voorbereidingen voor ’De Nieuwe Emma’, een nieuwbouwplan in het Emmakwartier.

Door Hans Brandsmah.brandsma@hollandmediacombinatie.nl - 11-3-2017, 8:15 (Update 11-3-2017, 8:15)

Tegelijkertijd kwam de VVD met een amendement waarmee het de teleurgestelde bewoners wilde paaien. Raadslid Stefan de Haan stelde voor in de wijk tien extra parkeerplaatsen aan te leggen en 50.000 euro uit te trekken voor groenvoorzieningen.

Daarmee kleurde de VVD flink buiten de lijntjes, zo maakte...