Tranen, gevloek, ongeloof bij raad Bergen

BERGEN - Vanaf een bomvolle tribune liepen mensen donderdagavond in tranen de raadszaal van Bergen uit. Anderen vloekten binnensmonds maar niet minder hartstochtelijk.

Door Matthie Bergman - 10-3-2017, 6:53 (Update 10-3-2017, 7:23)

Allemaal waren ze vol ongeloof over het feit dat een grote meerderheid van de gemeenteraad van Bergen donderdag besloot dat managehoudster Ingrid Schouw van manege de Duinrand in Egmond-Binnen per 15 maart niet meer boven de paarden mag wonen. Wel mag ze er per week drie nachten slapen.

Gemeentebelangen BES en VVD hadden nog een initiatiefvoorstel ingediend om te regelen...