Weekmarkt Langedijk blijft toch op donderdag

Foto JJFoto.nl/Jan Jong De huidige weekmarkt aan de Dorpsstraat in Noord-Scharwoude.

LANGEDIJK - Dat de wat zieltogende weekmarkt aan de Dorpsstraat in Noord-Scharwoude zou gaan verhuizen was al geruime tijd duidelijk. Het college van Langedijk heeft nu nog een knoop doorgehakt: de markt maakt straks een doorstart op het nieuwe Broekerplein, met donderdag als marktdag.

Door Arie Bergwerffa.bergwerff@hollandmediacombinatie.nl - 9-3-2017, 20:17 (Update 9-3-2017, 20:17)

Het college gaf eind september 2016 de Centrale Vereniging voor Ambulante Handel (CVAH) opdracht om een verzelfstandigde weekmarkt op het Broekerplein voor te bereiden. Het college zag het liefste een weekmarkt op woensdag. Op donderdag is immers de weekmarkt in Schagen en op vrijdag de kaasmarkt in Alkmaar. Juist ook daarom was enkele jaren geleden gekozen voor de woensdag als Langedijker dag: toeristische activiteiten zouden op die dag worden geconcentreerd teneinde Langedijk op woensdag nog aantrekkelijker te maken voor toeristen.

Na overleg met verschillende partijen - museum Broekerveiling, Stichting Toerisme Promotie Langedijk (STPL), Algemene Ondernemersvereniging Langedijk (AOL), winkelcentrum Broekerveiling en het dorpsplatform - is nu toch besloten voor de donderdag als vaste marktdag te kiezen. De partijen meenden dat een ’normale’ weekmarkt eigenlijk relatief weinig toevoegt aan een dergelijke toeristische dag.

Er was nog een argument. De marktondernemers die op de markt op het Broekerplein komen te staan - en waarvan de verwachting een enkeling ook de weekmarkt in verzelfstandigde vorm zal gaan organiseren - staan al jarenlang op donderdag in Langedijk. Op de aanvankelijk bij de gemeente favoriete woensdag staan ze op andere markten, waardoor ze niet in Langedijk kunnen staan. Laatste argument: de vaste klanten zijn gewend aan de donderdag.