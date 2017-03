Mobility ID uit Broek op Langedijk wint aanbesteding Defensie

BROEK OP LANGEDIJK - Mobility ID uit Broek op Langedijk gaat de komende vier jaar het landelijk taxivervoer voor het Ministerie van Defensie verzorgen. Met de aanbesteding is ruim een miljoen euro gemoeid. De opdracht gaat in op 1 april en zal ongeveer 15.000 taxiritten per jaar omvatten. ,,Waarschijnlijk nog meer’’, zegt de trotse eigenaar Ruud Dusseldorp.

Door Sophie Kuitems - 9-3-2017, 16:49 (Update 9-3-2017, 16:49)

Mobility ID werkt samen met honderd taxibedrijven. ,,Die vervoersbedrijven zijn verspreid door heel Nederland’’, vertelt Dusseldorp. Met een deel van hen gaat hij de opdracht uitvoeren. ,,We zullen vooral het vervoer van militairen naar bijvoorbeeld kazernes of gezondheidszorginstellingen verzorgen.’’

De opdracht werd het bedrijf gegund op basis van prijs/kwaliteit. Dusseldorp vestigde zich in 1983 als zelfstandig taxi- en touringcarondernemer en specialiseerde zich in het vervoer naar Schiphol vanuit het oosten van Nederland (circa 40.000 personen per jaar). In 1994 verkocht hij zijn bedrijf aan Connexxion Taxi. In 2003 koos hij opnieuw voor het zelfstandig ondernemerschap.