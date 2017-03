Lokale stem in de Tweede Kamer

HEERHUGOWAARD - Of hij zelf voor ’Lokaal in de Kamer’ in het parlement komt, durft hij niet te zeggen. Maar ook al haalt de nieuwe partij maar één zetel, dan heeft de lokale politiek toch een voet tussen de deur in Den Haag. ,,Dan is het fundament gelegd”, zegt het Heerhugowaardse raadslid Jan van der Starre.

Door Gert van der Mateng.van.der.maten@hollandmediacombinatie.nl - 9-3-2017, 22:00 (Update 9-3-2017, 22:00)

Van der Starre staat als tweede op de lijst. Dit weekeinde is hij aan het flyeren in Friesland want ’Lokaal’ is een platform waar provinciale en...