Pinpasdievegge Heiloo volop in beeld

HEILOO - De politie heeft foto’s vrijgegeven van een vrouw die geld opnam met de gestolen pinpas van een 69-jarige vrouw uit Heiloo. De pas werd buitgemaakt in Heiloo

De pas van de 69-jarige werd op dinsdag 27 september tussen 13.00 en 13.15 uur gepikt in een winkel in het winkelcentrum ’t Loo in Heiloo. Toen het slachtoffer wilde afrekenen, merkte zij dat haar portemonnee niet in haar tas zat en dus was gestolen. Toen het slachtoffer haar bankpassen ging blokkeren, werd haar verteld dat er inmiddels 1530 euro van haar bankrekening was opgenomen.

Op de beelden die de politie nu vrijgaf is een vrouw te zien die geld opneemt bij pinautomaten met de gestolen bankpas van het slachtoffer. Mensen die de vrouw herkennen kunnen zich melden via de politiesite.