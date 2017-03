Slachtoffer ongeval Berenkoog met been- en hoofdletsel in MCA

Foto’s: DNP.NU

ALKMAAR - De fietser die woensdagmiddag op de Berenkoog in Alkmaar werd geschept door een auto, ligt met been- en hoofdletsel in het MCA. Het gaat om een 27-jarige man uit Heerhugowaard.

Dat meldt de politie daags na het ongeluk.

Omstreeks 13.15 uur stak de man op de fiets ter hoogte van de Marterkoog de Berenkoog over. Op dat moment kwam juist een 58-jarige vrouw uit Alkmaar in een personenauto over de Berenkoog aangereden. Er ontstond een aanrijding waarbij de fietser een aantal meters door de lucht vloog en op het wegdek terecht kwam.

De politie stelt een onderzoek in naar de toedracht van het ongeval.