Akkoord over nieuw Huygens College

jjfoto.nl / Jan Jong Het oude gebouw van het Huygens College dat uiteindelijk tegen de vlakte moet.

HEERHUGOWAARD - De gemeente Heerhugowaard is het met scholenbestuurder Sovon eens geworden over een nieuw Huygens College. De twee partijen hebben financiële afspraken gemaakt.

Door Gert van der Mateng.van.der.maten@hollandmediacombinatie.nl - 8-3-2017, 22:00 (Update 8-3-2017, 22:00)

Afgelopen december meldde de inmiddels afgetreden wethouder Carolien van Diemen nog dat de plannenmakerij voor de nieuwe school was vastgelopen. Het probleem was dat geen enkele aannemer de school wilde bouwen die Sovon voor ogen had, althans niet voor de 11,2 miljoen euro die er beschikbaar was. Geschat werd toen dat er 1,4 miljoen meer nodig zou zijn....