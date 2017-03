Man probeert gestolen camera te verkopen aan winkel in Alkmaar

ALKMAAR - Een 43-jarige Alkmaarder is dinsdagmiddag opgepakt in zijn woonplaats. Hij probeerde een camera te verkopen bij een winkel in tweedehands goederen, de camera bleek echter gestolen te zijn.

De winkel is aangesloten bij een systeem waarmee direct kan worden gecontroleerd of goederen gestolen zijn. In dit geval bleek de camera eerder die dag bij een woninginbraak aan de Van der Woudestraat in Alkmaar te zijn gestolen.

De verdachte werd aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. De politie nam de camera in beslag.