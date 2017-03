Burgemeester Hans Cornelisse zwaait op 8 juni af

LANGEDIJK - Voor Hans Cornelisse is donderdag 8 juni zijn laatste werkdag als burgemeester van Langedijk. Cornelisse had vorig jaar juni al aangegeven een derde termijn als burgemeester niet te ambiëren.

In juni loopt zijn tweede ambtstermijn officieel af. Op donderdag 8 juni wordt ’s middags om 14 uur tijdens een bijzondere raadsvergadering in het gemeentehuis aan de Vroedschap afscheid genomen van Cornelisse. ’s Avonds is er voor inwoners van Langedijk en anderen die de burgemeester de hand willen schudden, vanaf 19 uur een receptie in De Binding aan de Bosgroet.

Cornelisse is sinds 2005 burgemeester in Langedijk. „Ik heb besloten daarvoor niet beschikbaar te zijn”, zei hij vorig jaar aan het begin van de raadsvergadering. „Ik heb ruim veertig jaar gewerkt in allerlei functies, waarvan reeds 26 jaar als burgemeester, waarbij het tijdsbeslag heel behoorlijk was. Deze omstandigheid - meer dan het gegeven dat ik in juni ruim 65 jaar hoop te zijn, leidt ertoe dat ik wat andere accenten ga zetten.”

Over de opvolging van Cornelisse is op dit moment nog niets bekend. In mei bespreken de Langedijker fractievoorzitters de opvolging met de Commissaris van de Koning, Johan Remkes.