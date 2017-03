Bestemmingsplan ziekenhuis gaat inspraakprocedure in

Foto Hans van Weel Het ziekenhuiscomplex in Alkmaar

ALKMAAR - Het nieuwe ziekenhuis komt weer een stap dichterbij: met ingang van 16 maart ligt het ’voorontwerp-bestemmingsplan voor de vernieuwbouw van het Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar’ vier weken (tot 13 april) ter inzage.

Door Gerard van Engelen - 8-3-2017, 11:57 (Update 8-3-2017, 12:13)

De angel in het plan: kap van maximaal achtduizend vierkante meter (anderhalf voetbalveld) van de Alkmaarder Hout. Eind deze maand maakt het ziekenhuis bekend hoeveel ruimte er echt nodig is. Het voorontwerp regelt de spelregels voor de ’vernieuwbouw’, zoals die door de gemeenteraad in oktober zijn vastgesteld.

De gemeenteraad heeft gevraagd een klankbordgroep in te stellen, waarin bewoners- en belangengroepen vertegenwoordigd zijn. Die praten over ’de kwetsbare groene omgeving’ en ’beperking van overlast als gevolg van bouwwerk, verkeer en parkeren’. Omdat moet worden gebouwd in een bestaande situatie en het ziekenhuis moet kunnen blijven functioneren tijdens de bouw, moet eerst ruimte worden gemaakt op het bestaande terrein door een deel van de huidige gebouwen vrij te maken en te slopen.

Het voorontwerp bestemmingsplan wordt gepubliceerd op www.bekendmakingen.nl De stukken komen ook op www.alkmaar.nl

Op 22 maart wordt een inloopbijeenkomst gehouden.