’Fusieproces op de goede weg’

ALKMAAR - ’Meer bureaucratie’en ’meer afstand tussen burger en bestuur’ zeggen veel inwoners van de voormalige gemeenten Graft-De Rijp en Schermer over de nu twee jaar oude fusie met Alkmaar. Maar de Alkmaarse politiek vindt dat het fusieproces op de goede weg is.

Door Rob Bakker - 7-3-2017, 23:19 (Update 7-3-2017, 23:19)

Het glas is volgens burgemeester Piet Bruinooge zelfs ’meer dan half vol’. ,,Zeker als je de situatie hier vergelijkt met die elders in het land. We zijn er nog niet, maar op een schaal van 1 tot 100 zitten...