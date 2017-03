Onderweg: Pinda’s verkopen op Hawaï

Rond het middaguur gonst het van de bedrijvigheid in buurtcentrum De Rekere 2.0 aan de Drechterwaard. De spullen voor de bingo liggen klaar, de keuken van het dagactiviteitencentrum van de GGZ draait op volle toeren, het tweedehands kledingwinkeltje van Dream Catcher is geopend en bij het Contactpunt Huiswaard, vlak bij de ingang, is de koffiekan bijna leeg.

Door Rob Bakker - 7-3-2017, 17:46 (Update 7-3-2017, 17:46)

Jolanda Liefting heeft haar wekelijkse vrijwilligersochtend er weer bijna op zitten. Een half jaar geleden werd ze gevraagd voor het Contactpunt, dat toen van start...