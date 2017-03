Woningmarkt Langedijk doet het zo slecht nog niet

jjfoto.nl / Jan Jong

LANGEDIJK - De cijfers doen anders vermoeden, maar het gaat zo slecht nog niet met de woningmarkt in Langedijk. Dat zeggen makelaars uit die gemeente.

Door Sophie Kuitems - 7-3-2017, 17:44 (Update 7-3-2017, 17:44)

De woningprijzen zijn gemiddeld gestegen in Langedijk. Lang niet zo hard als in Bergen en Alkmaar, maar veel harder dan in Castricum. Daarentegen is het aantal transacties ver achter gebleven in vergelijking met bijvoorbeeld Castricum en Heerhugowaard.

Ook duurt het in Langedijk volgens de cijfers het langst voor een woning verkocht is; gemiddeld 10,9 maanden. Ter vergelijking, in Castricum duurt dat gemiddeld 4,7 maanden en in Alkmaar 5,3 maanden.

,,Ik wil die cijfers ontkrachten’’, zegt een woordvoerder van Appelman & Deutekom Makelaars uit Noord-Scharwoude. ,,Wij ervaren Langedijk niet als een vreemde eend in de bijt. Ja, de woningmarkt gaat in Heiloo en Alkmaar inderdaad harder, daar is de markt momenteel ’booming’. Maar de markt trekt ook in Langedijk flink aan.’’

Effecten

Volgens hem duurt het in landelijke gemeenten als Langedijk altijd langer dan in de stad voor de effecten van een aantrekkende markt zichtbaar zijn. ,,De gemiddelde statijd (de tijd dat een huis te koop staat, red.) is in een jaar flink gedaald’’, zegt de makelaar.

,,Ook ons aanbod is drastisch teruggelopen. Dat heeft alles te maken met goede verkoopcijfers. Een jaar geleden hadden we nog zo’n 130 objecten in de verkoop, nu zijn dat er maximaal 70/75.’’

Die ommekeer kwam volgens Appelman & Deutekom in september/oktober. ,,De cijfers geven een beeld van de woningmarkt in een heel jaar.’’

Ook Menno Adema van Van de Ridder Makelaars uit Broek op Langedijk merkt dat de woningmarkt in zijn gemeente er nu een stuk rooskleuriger voor staat dan een jaar geleden. De markt is ’heel willig’, zegt hij. ,,Kopers willen graag. Ze krijgen een huizen voor een goede prijs met een historisch lage rente.’’

Zijn kantoor heeft ook te maken met een afnemend aanbod. ,,Doordat er steeds minder woningen te koop staan, blijft er steeds minder over om te kiezen. Als er een nieuw huis op de markt komt, is die daardoor over het algemeen snel weer weg.’’

Olievlek

Dat de woningmarkt aantrekt, laat zich als eerst zien in de grote steden. Daarna spreidt het succes zich volgens hem als een olievlek uit.

,,Het begint in Amsterdam, Utrecht. Dan komen kleinere steden als Haarlem en Alkmaar. Pas daarna worden de effecten zichtbaar in gemeenten als Langedijk’’, zegt Adema. ,,Dat is een paar maanden geleden begonnen. We verwachten dat het komende kwartaal helemaal goede cijfers zal opleveren.’’