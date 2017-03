Huizenprijzen stijgen hard in Bergen

BERGEN - De huizen in de gemeente Bergen zijn vorig jaar het hardst in prijs gestegen, maar het duurt daar nog steeds lang voordat een huis wordt verkocht. Ook in Langedijk staan huizen lang te koop, maar daar stijgen de prijzen maar mondjesmaat.

Door Henk-Jan den Ouden h.den.ouden@hollandmediacombinatie.nl - 7-3-2017, 17:41 (Update 7-3-2017, 17:43)

Dat blijkt uit cijfers van de site Woningmarktcijfers.nl. De site vergelijkt de ontwikkelingen in onder meer prijs, aantal transacties en verkooptijd over 2016 met variabelen uit het verleden. Op die manier ontstaat een beeld van de huizenmarkt per gemeente.

De woningmarkt trekt aan in bijna het hele land, maar zelfs binnen de regio Alkmaar zijn de verschillen groot. De prijzen zijn het sterkst gestegen in de gemeente Bergen: 13,2 procent.

De woningmarkt trekt aan in bijna het hele land, maar zelfs binnen de regio Alkmaar zijn de verschillen groot.

In met name de gemeente Castricum, maar ook in Heerhugowaard stegen de prijzen amper. Wel werden juist in deze gemeenten ongeveer een derde meer huizen verkocht.

Alkmaar is ook behoorlijk in trek bij huizenkopers. De prijzen stegen daar met gemiddeld 10 procent, maar dat weerhield de belangstellenden er niet van bijna 30 procent meer huizen te kopen.

Heel anders staat het er voor in de landelijke gemeenten Langedijk en Koggenland. Daar stegen de prijzen nauwelijks, maar ook het aantal transacties blijft ver onder het regionaal en landelijk gemiddelde.

Verkooptijd

Wie zijn huis nu te koop zet in Bergen of Langedijk, moet verwachten dat het elf maanden duurt voordat het wordt verkocht. De ’theoretische verkooptijd’ is een stuk lager in de andere gemeenten. In Castricum is de verkoper het huis gemiddeld binnen vijf maanden kwijt.

De website geeft ook nog een algemeen oordeel over de woningmarkt per gemeente. Daarbij worden naast de genoemde aspecten ook gekeken naar bijvoorbeeld het huizenaanbod in de gemeente.

In dat lijstje staan Castricum en Alkmaar bovenaan met elk het cijfer 7,3. Heiloo volgt met een ronde zeven. Langedijk en Koggenland staan ook hierin onderaan met respectievelijk een 5,2 en een 5,8.