Postuum eerbetoon voor verzetsdaden Alkmaars echtpaar

ALKMAAR - De Israëlische ambassadeur in Nederland reikte dinsdagmiddag aan de nabestaanden van Wim en Anna Christina Roos de Yad Vashem-onderscheiding uit. Aviv Shir-On prees in de Alkmaarse synagoge het echtpaar postuum voor de verzetsdaden die ze tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden verricht.

Door Hans Brandsma - 8-3-2017, 7:59 (Update 8-3-2017, 8:44)

In hun huis aan de Bisschop Bottemannestraat in de Bergermeer vonden tijdens de oorlog veel joden onderdak. Het Alkmaarse stel was zeer begaan met hun lot en ging ver om ze te beschermen. Van sommige joodse vrouwen werden de...