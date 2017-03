Nieuw Varne zit vol met belevenissen

Een van de appartementen in Nieuw Varne met ramen tot aan de vloer. Bekijk Fotoserie

HEILOO - De breed opgezette gangen heten ’straten’ en de gezamenlijke ruimten zijn ’café of buurthuis’ gedoopt. Bewoners die vanuit de royale appartementen aan de wandel gaan, komen langs plekken waar wat te beleven valt.

Door Winnie van Galen w.van.galen@hollandmediacombinatie.nl - 8-3-2017, 6:07 (Update 8-3-2017, 6:07)

Bij de wasserij bijvoorbeeld waar theedoeken zijn op te vouwen en de geur van waspoeder hangt. Of neem de fietshoek met een projectie op de muur die doet voorkomen alsof je een tocht door de natuur, Heiloo of langs iets anders maakt; de volière in de afgeschermde...