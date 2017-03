Worstelen met dienstregeling

Foto Henk de Weerd Vanaf het NS-station in Hoorn dreigt in de nieuwe dienstregeling geen enkele bus meer op de trein aan te sluiten.

ALKMAAR - Met de invoering van de 10-minutenfrequentie dienstregeling van de NS tussen Amsterdam en Eindhoven in 2018 verschuift de vertrektijd van de trein van Amsterdam naar Hoorn een kwartiertje. Een kwartiertje met verstrekkende gevolgen tot Den Oever en Leeuwarden aan toe. Het is één van de vele puzzels waar reizigersorganisatie Rover zich over buigt. Op dinsdag 14 maart is er een bijeenkomst in Alkmaar-Noord over onder meer de veranderingen bij de NS.

Door Marjolein Eijkman - 7-3-2017, 17:06 (Update 7-3-2017, 17:06)

Bijeenkomst reizigersorganisatie Rover in Alkmaar-Noord

Eerder was het al worstelen met de dienstregeling rond Haarlem en nu is de puzzel van de regio Hoorn aan de beurt bij Rover. ,,Als de dienstregeling van de treinen wordt zoals NS die nu presenteert, is er geen aansluiting meer op de trein naar Alkmaar, maar sluit hier ook werkelijk geen enkele bus meer op de trein aan’’, aldus secretaris Ludolf Maat van Rover Noord-Holland Noord. ,,Dat gaan ze tot Den Oever en Leeuwarden merken.’’

Via inspraak gaat Rover dan ook kijken of dit kwartier kan worden teruggedraaid. Of dit lukt, is nog maar de vraag, aldus Maat. ,,De overheid krijgt het al niet gedaan bij de Nederlandse Spoorwegen. Maar we gaan het in ieder geval proberen.’’

Pijnpunten

Als gevolg van de wijzigingen in de NS-dienstregeling moeten buslijnen in het hele gebied van Noord-Holland Noord (vanaf de lijn Castricum-Hoorn naar het noorden tot en met Texel) worden aangepast. Rover heeft adviesrecht op de voorstellen tot deze aanpassingen. Op 14 maart worden alle pijnpunten toegelicht. De bijeenkomst is de jaarlijkse ledenvergadering van Rover Noord-Holland Noord, maar is ook bedoeld voor frequente treinreizigers en andere geïnteresseerden. Behalve de veranderingen bij de NS komt onder meer ook het OV-loket aan de orde, de ombudsman voor beter openbaar vervoer.

Ook is er een presentatie van waar de regionale afdeling van Rover zich het afgelopen jaar mee bezig heeft gehouden. Zo waren er problemen met de schoolbus tussen Wieringen en Schagen. Maat: ,,Halverwege moest er worden overgestapt en dan ging het vaak mis, waardoor leerlingen een uur moesten wachten op de volgende bus. We hebben er nu voor gezorgd dat de dienstregeling zonder extra kosten zo is aangepast dat de bus zonder overstap rechtstreeks doorrijdt naar de school.’’

In Hoorn was er ook een probleem: vanaf de halte ’IJsbaan’ kon je niet bij de ijsbaan komen. ,,Ja, door ongeveer een kilometer om te lopen’’, vertelt Maat. ,,Nu wordt er een pad aangelegd zodat je er wel rechtstreeks heen kunt lopen.’’

De bijeenkomst is dinsdag 14 maart van 19.45 (aansluitend op de aankomende treinen) tot 22 uur in het gebouw van het Leger des Heils tegenover station Alkmaar-Noord. Meer informatie via nhn@rover.nl.