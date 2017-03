Verkeersregelaars langs de Nauertogt

Foto Erna Faust Een fietser op de Dulleweg/Nauertogt zoekt aarzelend haar weg. Straks staat hier een verkeersregelaar.

LANGEDIJK - Het werk aan de warmtenetleiding langs de Nauertogt richting Broek op Langedijk zorgt voor een onveilige verkeerssituatie voor (brom-)fietsers. Fietsers komen, omdat de bewegwijzering niet begrepen wordt, keer op keer terecht op de rijbaan. De aannemer gaat nu op drie plekken langs de route verkeersregelaars inzetten.

Door Arie Bergwerff - 7-3-2017, 17:03 (Update 7-3-2017, 17:03)

Op de plek van het fietspad tussen de Nauertogt en de Dulleweg ’happen’ nu graafmachines sleuven in de grond en rijden tractoren met kloeke laadbakken af en aan.

Speciaal voor de ’uitrol’ van het net is aan de overkant van de Nauertogt in de wijk Westerdel een noodpad aangelegd. Fietsers kunnen met een kleine omweg via het Bijloortpad/Bijloort hun weg vervolgen.

Komend vanaf Geestmerambacht gaat het echter mis. De (brom-)fietsers missen bij de rotonde Vroonermeerweg het bord om naar Westerdel over te steken en rijden verder naast het autoverkeer over de Nauertogt. Gevaarlijk, omdat pal aan de rijweg ook nog een heuphoge wegafscheiding staat.

Een woordvoerder van Warmtenet zegt dat ook de aannemer had geconstateerd dat het mis ging. Er worden nu op drie plaatsen - bij de Vroonermeerweg, bij de Spanjaardsdam en bij de Westelijke Randweg - verkeersregelaars ingezet om de fietsers de juiste weg te wijzen. Als het nodig is blijven de regelaars ook de week daarop hun werk doen.