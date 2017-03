Nog even wat tijd nodig voor Parcan

HEERHUGOWAARD - Curator mr. Alexander Claus verwacht in ’de komende dagen’ met nieuws te kunnen komen over kaarsenmaker Parcan in Heerhugowaard.

Door Gert van der Maten - 7-3-2017, 22:00 (Update 7-3-2017, 22:04)

Dat bedrijf is recent failliet verklaard en Claus voert gesprekken met diverse geïnteresseerde Nederlandse en buitenlandse partijen over een mogelijke doorstart.

Parcan, aan de Kelvinstraat op bedrijventerrein De Zandhorst, is één van de grootste kaarsenfabrikanten van Europa. Er werken zo’n tweehonderd mensen wier baan nu in gevaar is.

Claus verwachtte eind vorige week al uitsluitsel te kunnen geven, maar de gegadigden voor een...