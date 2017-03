Vertraging op N242 door korte storing Leeghwaterbrug Alkmaar

Foto: Twitter/com/nwipusr

ALKMAAR - Het verkeer aan de oostkant van Alkmaar in de richting van het AZ-stadion kreeg dinsdagmiddag te maken met oponthoud. Er deed zich een storing voor met de Leeghwaterbrug.

Er was sprake van een vertraging van een half uur. Het verkeer werd omgeleid via de westelijke ring. Inmiddels is de brug weer open voor verkeer.