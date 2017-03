Alkmaarders kopen gemeentehuis Tuitjenhorn

HDC Media/Richard Zut Het voormalig gemeentehuis aan de Oostwal in Tuitjenhorn wordt een creatief centrum voor jonge ondernemingen en start ups.

TUITJENHORN - Het voormalige gemeentehuis van Harenkarspel aan de Oostwal in Tuitjenhorn staat amper leeg of het wordt meteen al verkocht aan Nico Berger en Jerry Breg, ontwikkelaars en exploitanten van ondernemershuis De Telefooncentrale in Alkmaar. In Tuitjenhorn zien zij goede kansen voor een soortgelijk verzamelhuis van tussen de twintig en dertig jonge ondernemers en start ups.

Door Richard Zut - 7-3-2017, 12:45 (Update 7-3-2017, 13:41)

Dit in combinatie met supersnelle internetverbindingen die er zullen komen, die volgens Berger ideaal zijn om kennisuitwisseling te combineren met creatief ondernemen. In twee tot...