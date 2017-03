Fietsster gewond bij ongeval in Bergen

BERGEN - Een vrouw op een fiets is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een ongeval op de Leek in Bergen. Ze kwam hier in botsing met een auto.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk, verkeersongevallen analisten van de politie doen hier onderzoek naar.

De ambulancedienst heeft het slachtoffer naar een ziekenhuis overgebracht. De weg was enige tijd afgesloten in verband met het onderzoek.