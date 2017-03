Rolstoelbakfiets gestolen in Alkmaar

Foto: Politie Alkmaar

ALKMAAR - Afgelopen weekend is een rolstoelbakfiets gestolen aan de Lyceumstraat in Alkmaar. De fiets stond in een tuin.

Door Internetredactie - 6-3-2017, 22:39 (Update 6-3-2017, 22:39)

De diefstal is maandag bekendgemaakt door de politie. Omdat de rolstoelbakfiets voor de eigenaar van onschatbare fiets is, hoopt de politie dat er mensen zijn die het voertuig zien en contact opnemen.