Bestuurder slaat op de vlucht na ongeval in Heerhugowaard

HEERHUGOWAARD - Op de Amstel in Heerhugowaard is maandagmiddag een ongeval gebeurd, waarbij de veroorzaker van het ongeluk op de vlucht was geslagen. Hij kon even later alsnog aangehouden worden.

Door Internetredactie - 6-3-2017, 19:23 (Update 6-3-2017, 19:28)

Het ongeluk gebeurde rond 17.40 uur. De bestuurder van een Poolse auto zag zijn voorganger over het hoofd waarna deze achter op zijn voorganger klapte.

De bestuurder is direct na het ongeval gevlucht. Hij bleek naar zijn woning gegaan te zijn, alwaar de politie hem alsnog heeft kunnen oppakken.

Volgens de andere inzittenden van de auto zou de bestuurder hebben gedronken.