Onderweg: Drafsportvirus

Koersdag op de Alkmaarse drafbaan. Aan het eind van de middag heerst koortsachtige bedrijvigheid op en rond ’het ovaaltje’. Renpaarden worden aangevoerd en omzichtig uit de aanhangwagens geleid, sulky’s worden onder handen genomen, pikeurs lopen gespannen rond.

Door Rob bakker - 6-3-2017, 18:23 (Update 6-3-2017, 18:23)

In een rustig hoekje vinden we Thomas Bos bij de stal waarin Dutch Buitenzorg staat. Inderdaad: verre familie van de legendarische Henri Buitenzorg. Hij kan niet plassen, de tot in de puntjes verzorgde ruin uit de stal van de opa en de oom van Thomas....