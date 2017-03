’193.y3Dv9VF0y@fuLWYQ’: klachtenregen over enquête Langedijk

LANGEDIJK - Er komt geen nieuwe enquête voor Langedijkers die hun mening willen geven in het onderzoek naar de bestuurlijke toekomst van hun gemeente. Wel krijgen inwoners twee dagen extra de tijd om de inmiddels omstreden enquête in te vullen.

Door Sophie Kuitems - 7-3-2017, 6:14 (Update 7-3-2017, 6:14)

Bureau Berenschot voert het onderzoek in opdracht van de gemeente uit. Het college van burgemeester en wethouders nodigde via een brief inwoners uit deel te nemen aan een enquête om het resultaat daarvan mee te nemen in het onderzoek.

Bijna 11.000 huishoudens ontvingen...