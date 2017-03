Drones razen met bloedgang door parkeergarage

HEERHUGOWAARD - De grote parkeergarage P1 bij de Zuidtangent is komende vrijdag en zaterdag afgesloten. Alle auto’s moeten er uit, want er gaat zaterdag geracet worden. Wedstrijddrones zullen met 125 kilometer per uur door de betonnen bak razen en dat gaat lang niet altijd schadevrij.

Door Gert van der Maten - 6-3-2017, 18:00 (Update 6-3-2017, 18:00)

Het publiek zit en staat zaterdag dan ook achter netten. Aan de kant van de rolbaan naar Albert Heijn komt een tribune. Aan die zijde van de garage komt tevens de pitsstraat waar de racers hun drones tussentijds kunnen oplappen.

Er doen 36 drone-coureurs mee aan de wedstrijd. ,,De besten van Nederland”, zo zegt de organisatie. Ze strijden steeds in groepjes van vier tegen elkaar. En het gaat allemaal zo onnavolgbaar hard dat lang niet altijd alle vier de racemonsters de finish halen.

De coureurs zelf volgen hun drones niet met hun blote ogen, maar ze zitten ’langs de lijn’ met een videobril op. Daarin zien ze de beelden van de camera die de drone aan boord heeft. Zo kijken ze dus als het waren door de ogen van hun machine.

Hoepels

Vrijdag al wordt het parcours in de garage opgebouwd. Dat wordt 400 meter lang. Led-verlichting geeft de route aan die door hoepels, een tunnel en langs allerlei andere obstakels leidt. Een jury ziet er tijdens de wedstrijd op toe of de coureurs er niet eentje missen.

Zaterdag gaan de deelnemers tussen tien en twaalf uur eerst het parcours verkennen. De wedstrijd zelf is van twaalf tot vijf. Een speaker voorziet de strijd van commentaar. Publiek kan op schermen meekijken. De winnaar krijgt een wedstrijddrone ter waarde van 600 euro. De nummers twee en drie krijgen respectievelijk 200 en 100 euro.

De organisatie verwacht veel belangstelling omdat het fenomeen droneracen in korte tijd populair is geworden, en omdat Middenwaard voor Noord-Holland de primeur heeft.

Het publiek mag ook zelf aan de gang. In Middenwaard, bij de ANWB, komt een kooi van zes bij zes te staan waar iedereen een drone kan uitproberen en vervolgens de portemonnee kan trekken bij een stand van Intertoys waar de vliegmachientjes te koop zijn.

Schuin aan de overkant, in de voormalige kookwinkel, kan worden geracet met zgn. ’Tiny Whoops’. Dat zijn minidrones van tien bij tien centimeter. Wie daarmee de lucht in wil, moet verplicht eerst even oefenen in een simulator.