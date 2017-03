E.L.V.I.S. Jubileumshow oldtimer bromfietsclub

Foto Erna Faust

NOORD-SCHARWOUDE - Al weer 25 jaar houdt E.L.V.I.S, de Eerste Liefhebbers Vereniging Interessante Sportbrommers, een jaarlijkse bromfietsshow.

Door Rob Bakker - 5-3-2017, 18:59 (Update 5-3-2017, 19:02)

Ook zondag was Zaal Concordia in Noord-Scharwoude weer het decor waarin Italiaanse, Duitse, Japanse, Belgische en Nederlandse bromfietsklassiekers stonden glimmen alsof ze zo uit de fabriek kwamen. De organisatie probeert zoveel mogelijk merken die ooit in Nederland zijn verkocht, ten toon te stellen. Zo waren er onder meer brommers van merken als Batavus, Benelli, Demm, DKW, Flandria, Magneet, Kreidler, Sparta, Union en Zundapp te zien.