Tientallen aanmeldingen voor ’stralingsbloedprik’

EGMOND AAN DEN HOEF - ’Er wordt in het dorp flink over gepraat’. Daarnaast zijn er vele tientallen inwoners uit de Egmonden die zich de afgelopen week bij arts Nico van Amstel hebben gemeld en hun bloed willen laten prikken. Binnen een half jaar gebeurt dat opnieuw.

Door Winnie van Galen - 5-3-2017, 18:01 (Update 5-3-2017, 18:01)

De reden: de komst van een UMTS-mast op industrieterrein De Weidjes in Egmond aan den Hoef waar vier aanbieders van mobiele telefonie hun apparatuur in hangen. De zender van T-Mobile is inmiddels (vorige week) in...