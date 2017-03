Wandelen en zwerfvuil opruimen in De Hoef

Foto Erna Faust

ALKMAAR - ’Twee vliegen in één klap’noemen ze dat bij bewonersonderneming De Alkenhorst in De Hoef: wandelen én de buurt ontdoen van zwerfvuil.

Dat is goed voor lijf en leden en geeft tegelijk de wijk een beter aanzien. Bovendien ziet De Alkenhorst - onderdeel van het Huis van de Wijk - het als een goed middel om de onderlinge contacten in de buurt te versterken. Het was gisteren de eerste keer dat de schone wijkwandeling in samenwerking met wandelclub ’Klaar mee, loop mee’ werd gehouden.