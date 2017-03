Jongerenwerk Heiloo krijgt weer plek in Buk Buk

JJFOTO.NL/JOSÉ DE JONG Hier zullen jongeren elkaar binnenkort waarschijnlijk weer ontmoeten.

HEILOO - Het jongerenwerk van Heiloo zal waarschijnlijk dit voorjaar terugkeren in het Brunogebouw, in het dorp beter bekend als het populaire ‘Buk Buk’.

Door Dewi Hoijtink - 5-3-2017, 15:23 (Update 5-3-2017, 15:23)

,,We zijn hier hartstikke blij mee,’’ aldus Marian van Dam, directeur van Stichting Welzijn Heiloo en van de in december 2015 opgerichte Stichting Jeugd Heiloo.

,,Er is momenteel geen enkele plek in Heiloo waar jongeren samen kunnen komen. We willen daarom heel graag terug.’’

Op 1 september 2015 kwam er een einde aan het voormalige poppodium aan de Pastoor van...