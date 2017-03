Botsing tussen bestelbus en auto op rotonde in Egmond aan den Hoef

Foto: DNP.NU/Fer Korver Bekijk Fotoserie

EGMOND AAN DEN HOEF - Een bestelbus en een auto zijn in de nacht van zaterdag op zondag met elkaar in botsing gekomen op de rotonde op de Hoeverweg in Egmond aan den Hoef. De bestuurders van beide voertuigen zijn met nekklachten naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurder van de bestelbus zag de personenwagen over het hoofd toen hij even na middernacht de rotonde opreed. Hij is door de politie aangehouden, waarom is nog niet bekend.

De weg was enige tijd afgesloten voor het verkeer. Beide voertuigen zijn opgehaald door een berger.