Uitgaansverbod voor relschoppers op Waagplein

ALKMAAR - Vier relschoppers die afgelopen zaterdagnacht op het Waagplein betrokken waren bij een vechtpartij met politieagenten mogen zich ’s drie maanden niet in de Alkmaarse binnenstad vertonen. Een vijfde raddraaier krijgt een uitgaansverbod voor zes maanden omdat hij zich al eerder misdroeg.

Door Hans Brandsma - 3-3-2017, 22:14 (Update 3-3-2017, 22:14)

Voor de vervolging van de vijf Alkmaarse verdachten heeft burgemeester Piet Bruinooge een nieuw instrument ingezet. ,,Naast hun strafrechtelijke vervolging, mag ik ze als burgemeester ook bestuursrechtelijk vervolgen. Van dat recht maak ik gebruik. Ik vind dat iedereen van mijn mensen moet afblijven. Zaterdagnacht zijn er op het Waagplein agenten belaagd en mishandeld.’’

Op basis van camerabeelden en de bodycams van de aanwezige agenten werden de belangrijkste relschoppers getraceerd. Daarvoor had een van verdachten ook met pepperspray om zich heen gespoten. ,,Geweld tegen politiemensen en andere hulpverleners is volstrekt onacceptabel’’, zegt Bruinooge. ,,De politie zorgt voor een vredig en veilig verloop van uitgaansnachten. Daar is pas sprake van als het veilig verloopt voor het uitgaanspubliek én de professionals die er aan het werk zijn. Afgelopen weekeinde hebben deze verdachten doelbewust de confrontatie met agenten gezocht.’’

Het gaat om vijf Alkmaarse jongeren tussen 17 en 23 jaar. Mocht een van hen zich het komende half jaar nog een keer misdragen, krijgt de verdachte een boete van 2500 euro per overtreding. ,,Desnoods verhalen we dat bedrag op de ouders’’, zegt Bruinooge.