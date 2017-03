COA: ’Verhuizing voorkomen’

ALKMAAR - ,,We doen er alles aan om verhuisbewegingen van kinderen te voorkomen’’, reageert Robert Ploeg, woordvoerder van het COA, op de conclusie van de Kinderombudsman. Maar het COA kan niet garanderen dat er geen verhuizingen plaatsvinden.

Door Van onze verslageefster - 3-3-2017, 16:30 (Update 3-3-2017, 16:30)

,,Locaties sluiten bijvoorbeeld. Ook hebben ouders een verantwoordelijkheid. In het geval dat een gezin is uitgeprocedeerd maar weigert om terug te keren dan kan dit een verhuizing tot gevolg hebben.’’ Ploeg voegt eraan toe dat het COA regelmatig faciliteert bij een later georganiseerd afscheid van...