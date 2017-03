Vooruitzicht nog steeds onzeker

ALKMAAR - Het gezin is dan inmiddels weer terug in Alkmaar, hun toekomst blijft nog altijd onzeker. Want hoewel de kinderen langer dan vijf jaar in Nederland zijn, is hun aanvraag voor kinderpardon afgewezen.

Een merkwaardige zaak, vindt vreemdelingenadvocaat Frans-Willem Verbaas die het gezin opnieuw zal bijstaan tijdens een rechtszaak die nog moet plaatsvinden. Het is volgens Verbaas ondenkbaar dat het gezin terugkeert naar Afghanistan.

,,Niet alleen zijn de kinderen inmiddels in Nederland geworteld, de vader behoort ook tot de Hazara: een etnische...