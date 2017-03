’Ik hou van Alkmaar, ik wil niet weg’

Foto’s jjfoto.nl / Jan Jong Hamed en Samira zijn weer terug in hun bekende leefomgeving in Alkmaar.

ALKMAAR - Hand in hand lopen ze op het Luttik Oudorp in Alkmaar: Hamed en Samira Rajaby. Inmiddels 9 en 7 jaar. Kinderen van Afghaanse ouders die vijf jaar geleden naar Nederland vluchtten. Ze komen in Alkmaar terecht, in het asielzoekerscentrum (azc) aan de Picassolaan. Samen gaan ze naar de Nicolaas Beetsschool.

Door Kyrie Stuij k.stuij@hollandmediacombinatie.nl - 3-3-2017, 16:27 (Update 3-3-2017, 16:27)

De kinderen horen begin maart 2015 belangrijk nieuws van hun ouders. Ze moeten verhuizen. In eerste instantie tijdelijk, maar al snel blijkt dat de kinderen waarschijnlijk helemaal niet meer terugkeren...