Biefstukkoning Loetje na noodlottige val overleden

foto Dijkstra bv Restaurant Loetje in Ouderkerk aan de Amstel.

AMSTERDAM - Loetje Klinkhamer, de oprichter van de befaamde biefstuk-restaurants, is op 83-jarige leeftijd overleden. Gisteren nam de familie afscheid van hem in Amsterdam-Zuid.

Door ANP - 3-3-2017, 11:01 (Update 3-3-2017, 11:01)

Klinkhamer is in het harnas gestorven. Afgelopen week viel hij in zijn eigen restaurant van de trap. Gasten konden het gestommel horen. Hij kwam noodlottig op zijn hoofd terecht.

Een dikke veertig jaar geleden opende Klinkhamer een buurtcafé in de Johannes Vermeerstraat in Amsterdam-Zuid. Gasten konden ook een uitsmijter of een bal gehakt bestellen. Pas later, toen de buurt om een avondmaaltijd vroeg, kwam de biefstuk op het menu.

De biljarttafels gingen aan de kant en lange tijd was dat het enige gerecht dat werd geserveerd. Door zijn slagersachtergrond wist Klinkhamer aan uitstekende ossenhaas te komen. Het werd een instant succes.

Geheim

Vanaf de eerste dag dat biefstuk werd geserveerd, werd het een begrip in de hoofdstad, en daarna ook in de omgeving. Van heinde en verre kwam men naar Amsterdam-Zuid. Toeristengidsen namen het authentieke restaurant op in hun kolommen. Aan een ieder die een compliment maakte, werd verteld dat het geheim van de biefstuk hem zat in het gebruik van Blue Band margarine.

Inmiddels zijn er dertien Loetje-restaurants, waarvan zes in Amsterdam. Ook in Laren, Overveen en Bergen opende de markante restaurateur zaken.