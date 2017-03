Sterke afname schooluitval in regio Alkmaar

ALKMAAR - Het aantal vroegtijdige schoolverlaters is het afgelopen schooljaar met bijna tien procent gedaald in de regio Noord-Kennemerland. Schooluitval ligt in Alkmaar en omstreken met 1,4 procent ook onder het landelijk gemiddelde van 1,7 procent.

Door Rob Bakker - 2-3-2017, 18:13 (Update 2-3-2017, 18:13)

Noord-Kennemerland heeft een aparte vermelding gekregen in het rapport over schooluitval dat onderwijsminister Jet Bussemaker aan de Tweede Kamer stuurde, omdat de daling zich in de regio ook nog eens voor het derde achtereenvolgende jaar voordoet.

Vroegtijdig reageren op schoolverzuim is een belangrijk wapen gebleken, zegt de...