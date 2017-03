Onderweg: Kunst en brood op de plank

Een bescheiden hoekpand, badend in het daglicht, is al twintig jaar het domein van Frits Hardon. Licht is belangrijk voor Frits. Licht en lichtinval zijn essentieel voor zijn glascreaties. Slechts een klein deel daarvan is te zien in de voormalige sigarenzaak net buiten de dorpskern van Bergen. Het meeste van wat Frist maakt gaat weer rap de deur uit. Want kunst is leuk, maar brood op de plank is ook belangrijk.

Door Rob Bakker - 2-3-2017, 18:10 (Update 2-3-2017, 18:10)

Frits heeft het druk, zoals gewoonlijk. ,,Het is werken, werken, werken’’,...