Abajo helpt COC uit de brand

ALKMAAR -

Door Van onze verslaggever - 2-3-2017, 18:06 (Update 2-3-2017, 18:06)

Er was even onduidelijkheid maar alle rimpels zijn weer gladgestreken; het COC Noord-Holland Noord heeft een nieuw vast onderkomen gevonden in Lunchcafé Abajo op het Verdronkenoord 1.

Nadat vorige week de eerste berichten naar buiten werden gebracht door de fracties van BAS (Ben Bijl) en CDA (Gosse Postma) verslikten ze zich even in de koffie bij lunchcafé Abajo: vooral de huurbaas was niet blij, omdat hij het idee kreeg dat het COC een soort onderhuur aanging. Misverstandje, is inmiddels al de wereld uit, verzekeren Martin Rijkers (voorzitter stichting Abajo) en Richard Ivangh (voorzitter COC Noord-Holland-Noord).

Ze leggen de spelregels uit: ,,Abajo faciliteert enkele dagdelen per week het COC NHN om bijeenkomsten te houden. Leden en de bezoekers van het COC NHN betalen voor hun consumpties en de omzet is voor stichting Abajo. Het lunchcafé blijft op de reguliere tijden gewoon geopend.’’

Ze gaan kijken hoe dat bevalt. Over een paar maanden evalueren zij samen of de constructie verlengd kan worden.

De partijen hebben elkaar gevonden doordat ze een doelgroep gemeen hebben: mensen met een beperking. Abajo is ontstaan om jongeren met een verstandelijke beperking een nuttige dagbesteding te geven met voldoende persoonlijke aandacht. COC NHN organiseert maandelijks Café ’Hoezo Anders’, speciaal voor LHBT-mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking.