Het Regthuis wordt weer ’n mooie dame

Foto JJFoto.nl/Jan Jong Vrijwilliger Henk Veltum heeft er, aan het werk in de trouwzaal, een trapje bijgehaald.

OUDKARSPEL - Wie rondloopt om en in het Regthuis - en niet gezegend is met enig bouwkundig inzicht - slaat de schrik zo ongeveer om het hart. Buiten zijn imponerende scheuren te zien in de witte buitenmuren, sommige ankers zijn verroest of verwijderd en een van de kozijnen is verrot.

Door Arie Bergwerff - 2-3-2017, 21:21 (Update 2-3-2017, 21:21)

Binnen zorgen bouwlampen én kroonluchters voor licht, ligt ’vers’ bouwmateriaal te wachten op een nadere bestemming en heeft de bovenzaal veel weg van een zaagafdeling van een drukke houthandel. Niets staat op...