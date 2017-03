Doopceel Middenweg gelicht

Foto Theo Annes Tussen de opgravers in zijn een oude stoeprand en wat klinkers te zien. Bekijk Fotoserie

HEERHUGOWAARD - Opgravingen onder het wegdek van de Middenweg-Zuid hebben tot nog toe oude karrensporen blootgelegd, maar van de eerste bestrating is (nog) niets teruggevonden.

Door Gert van der Mateng.van.der.maten@hollandmediacombinatie.nl - 2-3-2017, 17:09 (Update 2-3-2017, 17:21)

Die moet dan ook zijn weggehaald toen in de eerste helft van de vorige eeuw de weg opnieuw is bestraat. Niemand die dat nog wist, en dus kunnen Gerlof Kloosterman, beleidsadviseur erfgoed van de gemeente Heerhugowaard en regio-archeoloog Ceciel Nyst weer een wetenswaardigheid toevoegen aan de geschiedenis van de Middenweg.

Open voor publiek

De twee vertellen vrijdag graag over de historie van de eeuwenoude ruggengraat van Heerhugowaard. Publiek kan namelijk van 09.00 tot 13.30 een kijkje komen nemen bij de opgravingen.

Het onderzoek wordt gedaan als voorbereiding op een totale make-over van de Middenweg-Zuid (tussen Reuzenpandasingel en Intratuin) die begin 2018 van start gaat. Wegdek, bomen, leidingen, alles wordt vernieuwd.

De Middenweg is de oudste route door de polder Heerhugowaard die in 1630 droog viel. Lang is het een modderpad geweest. Pas rond 1860 werd de weg bestraat. Dat wil zeggen: van zuid naar noord gezien, alleen de rechter weghelft. De onderzoekers hoopten resten van die eerste bestrating terug te vinden, maar er lag niets meer op de plekken waar nu gegraven is.

Drie sleuven

De eerste sleuf is al weer dicht. Vrijdag wordt er nog gewerkt ter hoogte van de Zonnewende. Een derde sleuf ter hoogte van Skeef volgt. Bij die locaties hebben stolpen gestaan en de hoop is om er resten van gebruiksvoorwerpen of van bruggetjes naar een erf terug te vinden. Vooralsnog is er in de tweede sleuf een dun laagje met wat geglazuurde scherven gevonden. In de eerste sleuf was een kleilaag te zien met duidelijke spoorvorming van karren.

De enige klinkers die zijn gevonden zijn duidelijk twintigste-eeuws, dus van het wegdek van voor de asfaltering. Het restant van een betonnen stoeprand geeft aan dat het wegdek zelf indertijd iets smaller was dan nu. Midden onder weg ligt een stenen waterleiding waar de gravers heel voorzichtig mee moeten zijn. Hij is wat poreus geworden.