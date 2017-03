Oplossing voor ’probleem-enquête’ Langedijk in zicht

LANGEDIJK - De enquête waarin burgers zich mogen uitspreken over de toekomst van Langedijk is veel te ingewikkeld. Bovendien is hij niet overal bezorgd. Het Langedijker college van burgemeester en wethouders komt nog voor het weekend met een oplossing voor de problemen.

Door Sophie Kuitems - 1-3-2017, 23:11 (Update 1-3-2017, 23:11)

Dat zegde burgemeester Hans Cornelisse woensdagavond toe tijdens een presentatie van bureau Berenschot voor de raadsleden. Berenschot - dat door de gemeente is ingeschakeld om onderzoek te doen naar de bestuurlijke toekomst van Langedijk - en het college hebben inwoners...