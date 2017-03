Domweg gelukkig in Alkmaar

jjfoto.nl / Jan Jong Alkmaar en de regio zijn om te zoenen, vinden veel bewoners. Hier het beeld Kussend Kaasmeisje.

ALKMAAR - Inwoners van de regio Alkmaar zijn veel positiever over hun eigen woonplaats dan over Nederland als geheel. Bovendien zijn ze behoorlijk honkvast en hebben ze met het cijfer 7,7 een ruime voldoende over voor hun eigen woonomgeving.

Door Rob Bakker - 1-3-2017, 17:33 (Update 1-3-2017, 17:33)

Dat blijkt uit onderzoek van de provincie onder 1500 Noord-Hollanders. Ruim driekwart van hen wil in de provincie blijven wonen, in de regio Alkmaar ligt dat zelfs op 84 procent. Gemiddeld wonen de ondervraagden al sinds 1974 in de regio’s Alkmaar en de...